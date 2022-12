Earthblade gir Celeste-vibber i første trailer

Da Matt Thorson og resten av gjengen i Extremely OK Games kunngjorde Earthblade i 2021 sa de at spillet fortsatt var i en meget tidlig fase, men siden de vet at Celeste-fansen lengter etter å se hva utviklerne sitt neste spill går ut på er det greit å være litt snill.

Earthblade dukket nemlig opp i nattens The Game Awards med en trailer som viser at vi atter en gang skal få bryne oss på utfordrende platforming og fantasifulle fiender om ganske forseggjorte omgivelser. Derfor er det litt skuffende å samtidig få beskjed om at spillet tidligst lanseres i 2024.