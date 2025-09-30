EAs oppkjøp til 55 milliarder dollar: Nye eiere ser på AI som metode for å kutte kostnader

HQ

I går ble vi alle overrasket da det ble offisielt at Electronic Arts skulle kjøpes opp og bli privat, alt på grunn av en avtale som ble formidlet mellom Saudi Arabian Public Investment Fund (PIF), Silver Lake, og Affinity Partners (eid av Donald Trumps svigersønn Jared Kushner) og verdsatt til hele 55 milliarder dollar.

Da nyheten ble kjent, ble den også sett på som litt av en rekord på grunn av at det var den største "all-cash-transaksjonen" i videospillområdet til dags dato, noe som tyder på at partnerkonsortiet hadde penger på hånden til å kjøpe EA i morgen, hvis godkjenningsprosessen allerede var fullført, noe den ikke er, men forventes å bli avsluttet i 1. kvartal i regnskapsåret 2027.

Dette ser ut til å være litt av en triksuttalelse, for mens en god sum penger er klare til å bli lagt frem for å ta EA privat, heter det i en ny rapport fra Financial Times (takk, Insider Gaming) at det tas opp et lån for å få avtalen over streken.

Rapporten forteller om hvordan de nye eierne håper at kunstig intelligens til slutt vil øke EAs fortjeneste i årene som følger, alt ved å kutte driftskostnadene "betydelig". Det bemerkes også at kostnadskuttene vil være nødvendige for å "håndtere en stor gjeldsbelastning på et selskap som historisk sett har hatt begrenset nettogjeld", noe som alt annet enn bekrefter at det må tas opp et lån for å fullføre den enorme transaksjonen.

Ideen om å kutte driftskostnader og bruke AI for å øke fortjenesten ser også ut til å antyde at permitteringer og restrukturering til slutt vil skje som en del av denne avtalen, alt ettersom oppkjøpskonsortiet ser ut til å gjenvinne verdien og formuen som de legger til side for å bringe EA inn i sine større porteføljer.