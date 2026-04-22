Ecco the Dolphin: Complete annonsert, inkludert både klassikerne og et helt nytt eventyr

Som vi tidligere har rapportert, skal Ecco the Dolphin gjøre comeback under ledelse av den opprinnelige skaperen, Ed Annunziata, med både et nytt spill og en nyutgivelse av seriens historie. Nå har A&R Atelier kunngjort Eccco the Dolphin: Complete, som vil være en omfattende samling med alle Ecco the Dolphin-spillene samt Ecco: The Tides of Time, men som også vil by på noe nytt. Pressemeldingen sier :

"I Ecco the Dolphin: Complete svømmer Ecco gjennom tiden, fra 8-biters Master System-æraen via 16-biters Genesis/Mega Drive-generasjonen og inn i et helt nytt, moderne spill bygget for den moderne tid. Dette er den komplette, definitive Ecco the Dolphin-opplevelsen, skapt av folkene som lagde originalene. En Remaster slik det skal være."

Nettstedet har en nedtellingstimer som slutter ved midnatt (ifølge europeisk sommertid, 23:00 i Storbritannia), men vi vet ikke hva vi får se da. Vi krysser fingrene for en trailer, noen skjermbilder og forhåpentligvis en utgivelsesdato.