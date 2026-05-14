eChampions League 2026 starter i morgen, her er alle datoene som er verdt å vite

Fotballfans vet at denne tiden av året er en hektisk periode der alt står på spill. Regionale ligaer avsluttes og store turneringer avsluttes også, og dette gjelder til og med i EA Sports FCs konkurranseverden.

Fra og med i morgen begynner den etterlengtede eChampions League og ser de beste spillerne som representerer de største lagene, i en rekke arrangementer som skjer online og personlig i Manchester, England for knockout-runden og deretter i Budapest, Ungarn for finalen, som tilfeldigvis er i samme by som finalen for det store fotballarrangementet som finner sted 30. mai, og vil se Arsenal møte PSG.

Derfor er du kanskje nysgjerrig på datoene og planene for eChampions League i år, og i så fall kan du finne all nøkkelinformasjonen nedenfor.



Ligaspill (15.-16. mai) - Manchester, England



Knockouts (17. mai) - Manchester, England



Finaler (27. mai) - Budapest, Ungarn



