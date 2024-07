Ed Boon ønsker å lage en Mortal Kombat-spinoff med Scorpion og Sub-Zero

For nesten 20 år siden ga Midway ut tittelen Mortal Kombat: Shaolin Monks, en beat 'em up-spinoff av den vanlige Mortal Kombat-serien med Shaolin-munkene Liu Kang og Kung Lao i hovedrollene.

Spillet, som ble utviklet av Mortal Kombat-seriens medgrunnlegger Ed Boon, fikk stort sett ganske gode anmeldelser, og helt siden da har folk håpet på en slags oppfølger. En person som ser ut til å håpe like mye som fansen, er nevnte Boon.

Han er som kjent fortsatt seriens kingpin, og da X-kontoen Jim's Retro Emporium spurte tilhengerne om hvilken Mortal Kombat-duo som burde få sitt eget Shaolin Monks-lignende eventyr, dukket Boon opp og svarte Scorpion og Sub-Zero, og antydet tydelig at det kanskje bare er et spørsmål om tid før det skjer:

"Uten tvil, hvis (når?) vi gjør det, vil det være Scorpion og Sub-Zero."

Hva tror du, kunne du tenke deg et beat 'em up med Scorpion og Sub-Zero i hovedrollene? Vi kan også legge til at dette ikke er første gang Boon har antydet noe slikt...