Ed Boon viser frem en første titt på Homelander i Mortal Kombat 1

Mortal Kombat 1 Spillerne har akkurat begynt å venne seg til Ermac, men allerede nå vil franchisens medskaper Ed Boon fortelle oss at det fortsatt er mye innhold i vente. En annen ond superhelt er nemlig på vei i form av Homelander.

På sin Twitter/X-side viste Boon frem fem sekunder av Homelander i sammenstøt med Liu Kang. Dessverre hører vi ikke karakteren snakke i løpet av dette klippet, så vi kan ikke høre hvordan stemmen hans vil høres ut.

Ved flere anledninger har Homelander-stjernen Anthony Starr hevdet at han ikke vil gi stemme til karakteren, så det gjenstår å se hvordan han vil høres ut i kampspillet. Det blir også interessant å se hvordan Homelanders spillestil vil skille seg fra Omni-Man, med tanke på at de to deler mange likheter.