Edge of Memories presenterer sin første fulle liste av spill

Bare nylig rapporterte vi om nyheten om kunngjøringen av Edge of Memories, et kommende action-JRPG som utvikles av det franske studioet som laget Edge of Eternity, Midgar Studio. Nå, som en del av Nacon Connect utstillingsvindu, har vi nettopp blitt presentert et nytt glimt av spillet, denne gangen i form av en lengre gameplay-trailer.

I de nye opptakene får vi se sanntidskampen i aksjon og de ulike kombinasjonene som karakterene kan sette sammen når de er i kampens hete. I tillegg får vi møte mange av spillets følgesvenner, og vi får også en ny smakebit av den store og levende verdenen som er inspirert av tidligere tiders JRPG-er.

Edge of MemoriesSelv om spillet hovedsakelig er utviklet av et fransk team, har det noen japanske legender i staben. Chrono komponisten Yasunori Mitsuda, Tales of og Nier forfatteren Sawako Natori, Xenoblade kunstneren Raita Kazama og den engelske sangeren Emi Evans (kjent for sitt arbeid med Nier -serien) er alle involvert i prosjektet, og bidrar med sin ekspertise fra ulike historiske JRPG-serier til dette spillet.

Du kan se den nye traileren for Edge of Memories nedenfor. Når det gjelder når spillet lanseres på PC, PS5 og Xbox Series X/S, er det fortsatt planlagt for en høstdebut.