EDward Gaming er Valorant Champions for 2024

HQ

Nok et stort esports-arrangement ble avsluttet i helgen, da Valorant Champions 2024-turneringen ble avsluttet. Dette betyr at vi nå har en seierherre og mester for 2024-sesongen å snakke om med dette som går til Kinas EDward Gaming.

Laget klarte å overvinne Team Heretics i den store finalen i en tett kjempet kamp der de kom ut på toppen i en 3-2-serie. Dette resultatet sikret EDward Gaming 1 million dollar av den totale premiepotten, mens Team Heretics i stedet drar hjem med 400 000 dollar.

Med dette arrangementet i bøkene er sesongen 2024 Valorant Champions over, noe som betyr at alle øynene vil skifte til Challengers og Ascension turneringer som er planlagt de kommende ukene.