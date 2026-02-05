eFootball kommer til Nintendo Switch 2 i sommer

HQ

En av de store overraskelsene i denne Nintendo Direct Partners Showcase er ankomsten av Konamis fotballsimulator, eFootball, på Nintendo Switch 2 i sommer. Denne tittelen, som raskt nærmer seg en milliard nedlastinger, er på vei til Nintendos nye konsoll. Vi vil kunne spille med favorittlagene våre hvor som helst takket være Portable Mode.

Det gjenstår å se om Nintendo Switch 2-versjonen blir den gratis versjonen vi allerede kjenner, eller en annen type versjon der du må betale for å spille.

Forventet du dette spillet på Nintendo Switch 2?