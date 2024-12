eFootball kunngjør et nytt samarbeid med den populære animeserien Captain Tsubasa som starter denne uken

HQ

eFootball har annonsert et nytt samarbeid med den populære mangaen Captain Tsubasa, skapt av Yōichi Takahashi på 80-tallet og fortsatt svært populær i dag. Fra og med denne uken vil spillerne kunne laste ned utstyr inspirert av fotballmangaen og animeen.

De nye gjenstandene vil være tilgjengelige etter vedlikeholdet som er planlagt 5. desember. Flere detaljer er ikke kunngjort, men fansen kan få en første titt på gjenstandene, som bæres av eFootball ambassadører Leo Messi, Neymar og den nylig annonserte Luis Suárez.

For fans av fotballanime som vil ha litt mer action, ble det for ikke så lenge siden lansert et nytt videospill som bringer tilbake den for lengst glemte gleden eller arkadefotballspillene: Kaptein Tsubasa: Rise of New Champions.

Tidligere kjent som Pro Evolution Soccer, får denne gratis å spille versjonen årlige oppdateringer, men siden den siste, utgitt 12. september 2024, har den ganske enkelt tittelen eFootball.

Selv om det ikke er like populært som EA Sports FC, er eFootball gratis å spille! Det er tilgjengelig på PC, PS5, PS4, Xbox Series X og Xbox One.