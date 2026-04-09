eFootball passerer 1 milliard nedlastinger

Electronic Arts deler vanligvis ikke nøyaktig salgsinformasjon for FIFA/EA Sports FC-spillene sine, men de fleste av oss er klar over at disse titlene ofte er noen av årets bestselgende spill, spesielt i fotballgale regioner som Storbritannia og Spania. Vi har en tendens til å glemme at Konami også har den mest profilerte konkurrenten til EAs fotballsatsing, ettersom eFootball (tidligere PES) har eksistert og tilbudt fansen en alternativ digital fotballopplevelse i lengre tid. Og med stor suksess...

Konami har nemlig avslørt at eFootball nå har passert den enorme milepælen på én milliard nedlastinger. Det gratis spillet har vært en stor hit på PC, konsoll og mobil, og har til og med klart å tiltrekke seg stadig nye spillere, med hele 50 millioner nedlastinger siden midten av januar.

For å markere denne utrolige milepælen har Konami kunngjort noen spesielle arrangementer i spillet for å belønne spillere som fortsetter å spille. Master League Sprint er en tidsbegrenset aktivitet, inspirert av det tidligere PES-arrangementet, der daglige innloggingsbelønninger vil bli tilbudt, med eFootball Coins og Chance Deals der muligheten til å få tak i legendariske spillere vil være tilgjengelig. Dette arrangementet vil bare være aktivt frem til 16. april, så ikke gå glipp av denne sjansen til å sikre deg noen fantastiske belønninger.

Konami har også bestilt en spesiell "That Time I Got Reincarnated in PES" manga for å feire øyeblikket, som blir sett på som en "fantasihistorie som følger Castolo, Minanda og andre inn i Master League-verdenen."