Efootball vil lanseres veldig uferdig

Fra første stund var det klart at eFootball vil mangle en rekke moduser og lag når det lanseres en gang i høst, men det viser seg at langt mer grunnleggende ting må vente også.

Konami har gitt oss en nesten sju minutter lang gameplaytrailer fra eFootball som viser og forklarer grunnleggende ting som kontroller, forbedringer av forsvarsystemer, bedre duellspill, et dynamisk kamera og mer, men det som i alle fall overrasker undertegnede mest står med litt mindre skrift noen steder. Blant annet viser det seg at enkelte skudd, pasninger og animasjoner først vil komme en gang etter lansering. På den positive siden nevnes det samtidig at utviklerne virkelig vil lytte til tilbakemeldingene våre for å bestemme hva som må endres, forbedres og implementeres fremover, så det skal bli fascinerende å se hvordan dette utvikler seg etter hvert.