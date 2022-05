Eidos-Montréal skal nå bruke Unreal Engine 5

HQ

Nylig ble det kunngjort at Eidos-Montréal ikke lenger vil tilhøre Square Enix, og vil fremover eies av Embracer Group. Hva dette betyr for planene deres er ikke kjent, men vi vet at de har til hensikt å erstatte sine egne interne grafikkverktøy.

I forbindelse med kjøpet av Embracer snakket de med sine investorer, og her avslørte Eidos-Montréal-sjef David Anfossi at de bytter ut deres egen grafikkmotor til fordel for Unreal Engine 5.

Dessuten avslørte han at de i dag er 442 ansatte i studioet, og at ingen av deres fremtidige prosjekter vil bruke Dawn Engine, deres tidligere verktøy.

Dawn Engine var løst basert på IO Interactives Glacier 2, siden de begge en stund tilhørte Eidos.