Square Enix kvitter seg med Avengers, Deus Ex og Tomb Raider

HQ

Nesten hver gang Square Enix lanserer et spill laget av de vestlige utviklerne sine sier de at salgstallene skuffer, så selskapet overrasket litt da et nytt Tomb Raider ble annonsert for en måned siden. Dagens annonsering gjør det ekstra spesielt.

Svenske Embracer Group avslører at de har blitt enige med Square Enix om å kjøpe både Crystal Dynamics (blant annet Tomb Raider og Marvel's Avengers), Eidos-Montréal (blant annet Shadow of the Tomb Raider og Marvel's Guardians of the Galaxy) og Square Enix Montréal (blant annet Hitman GO og Deus Ex GO) i tillegg til en rekke av franchisene disse studioene og fler har gitt oss gjennom årene. Sistnevnte betyr at Embracer blant annet kommer til å eie Deus Ex, Thief, Tomb Raider og Legacy of Kain. Crystal Dynamics jobber jo også på Perfect Dark sammen med Xbox Game Studios' The Initiative på toppen av å fortsatt ha planer for Marvel's Avengers, så svenskene vil raskt tjene inn noen av de smått utrolige 2,8 milliarder kronene de betaler for disse velkjente studioene og IPene. Jeg skriver utrolige siden summen er overraskende lav selv om Square Enix helt klart har forsøkt å kvitte seg med vestlige utviklere en lang stund. Ett av datterselskapene til Embracer, THQ Nordic, betalte tross alt mye mer for Borderlands- og Brothers in Arms-skaperne i Gearbox.

Vi får se om de tre talentfulle studioene lykkes mer under svensk styre og hva dette betyr hva mer Guardians of the Galaxy, Thief og slikt angår.