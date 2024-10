Eirik har intervjuet mannen som laget musikken i Astro Bot

HQ

Jeg synes Astro Bot er tidenes beste platformerspill er spille, og den forbløffende musikken er en av grunnene til dette.. Derfor ville jeg ta en tredje prat med Kenneth CM Young, spillets komponist. Han og Sony var så vennlige å gi meg 40 minutter av sin tid, så vi rakk å snakke om hvordan musikken basert på PlayStation-spill som God of War og Uncharted: Drake's Fortune ble laget, noen av de andre spillmelodiene han gjerne skulle laget sine egne versjoner av, forskjellene mellom å lage dette spillet og Astro Bot Rescue Mission og Astro's Playroom, hvorfor den fantastiske Loco Roco-sangen ikke er inkludert i det digitale lydsporet som er tilgjengelig akkurat nå, og mye mer.

Det er verdt å gjenta at Astro Bots strålende lydspor er tilgjengelig for kjøp og strømming fra og med i dag, noe som betyr at vi kan nyte det hvor og når vi vil.