Etter utallige spørsmål fra dere har jeg endelig lov å si at jeg spiller Assassin's Creed Valhalla i disse dager, og det på en Xbox Series X. Personlig hater jeg slike "skryteaktige" meldinger om det ikke vil komme andre til gode, så det er to grunner til at dette offentliggjøres. For det første er det lov å si at anmeldelsen kommer ganske tidlig neste uke. For det andre vil jeg streame begynnelsen av spillet fra klokken 2230 i morgen, så titt gjerne innom da.