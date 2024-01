Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes aldersklassifisert i Europa og USA

HQ

Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes Suikoden ble annonsert allerede i 2020 og hadde en ekstremt vellykket Kickstarter-kampanje som ga utviklerne de nødvendige midlene til å lage drømmespillet. Utvikleren inkluderer flere nøkkelpersoner fra det opprinnelige Suikoden-teamet, og titlene omtales ofte som en åndelig oppfølger til Suikoden.

Det var opprinnelig planlagt at Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes skulle lanseres i fjor, men dette ble til slutt endret til april 2024 etter en stor forsinkelse forrige sommer, og mange fans har lurt på om studioet vil klare å holde denne lanseringsdatoen. Heldigvis ser svaret ut til å være "ja".

Den offisielle kontoen for spillet avslører på X at Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes har fått aldersgrense av både ESRB (10+ år) og PEGI (12+ år). Selv om dette ikke er en bekreftelse på at spillet lanseres 23. april som planlagt, øker det sjansene for at det skjer.