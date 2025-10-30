[Eksklusivt] Nobuo Uematsu: "Final Fantasy IX Remake? Spør Square Enix!"

HQ

Det var en av hovedattraksjonene på den første San Diego Comic-Con i Málaga og muligens panelet der den mest høytidelige stillheten i det fire dager lange arrangementet hersket: Nobuo Uematsu, komponisten som vi skylder Final Fantasy-lydsporene, deltok på arrangementet og tilbød deltakerne en intim og overveldende pianokonsert som, kan vi bevitne, var en av opplevelsene som man vil bære for alltid i minnet sitt.

Og Gamereactor fikk den eksklusive muligheten til å snakke personlig med Uematsu selv og hans medpanelist, artisten og stemmeskuespilleren Rie Tozuka, som han kombinerte musikken sin med en voice-over av noen av de mest minneverdige scenene fra spillserien. Intervjuet måtte for en sjelden gangs skyld foregå på spansk, så husk å slå på de lokale undertekstene.

Det er vanskelig å skille Nobuo Uematsu fra hans mest kjente verk, Final Fantasy, der vi alle har vår favorittutgave i tankene. Vår kollega David Caballero gjorde i hvert fall det, og derfor spurte han Uematsu om han kunne tenke seg å se en nyinnspilling av sitt elskede Final Fantasy IX nå som de er så populære, eller om han så det komme i fremtiden. Dette var svaret hans: "Det må du spørre Square Enix om. Jeg har aldri tenkt på om jeg ville ha nyinnspillingen eller om de ville spørre meg, så hvis Square Enix ønsker å gjøre det, så får det være sånn.

Vi kunne selvfølgelig ikke la være å lure på hva som var komponistens favorittdel av serien heller, selv om han bare begrenset det til lydsiden: "Vel, jeg kunne ikke gjøre det på et musikalsk nivå, for jeg synes de alle er minneverdige", begynte Uematsu. "Men jeg synes Final Fantasy IX er interessant, fordi det har en overraskende god balanse mellom ulike musikksjangre.

Så nå vet du det. Gå ikke glipp av hele intervjuet med Nobuo Uematsu ovenfor, der vi også snakker om hvordan han ser på elevenes revisjoner av verkene hans, samt innflytelser på legendariske låter som Sephiroths "One Winged Angel".