Eksklusivt: Red Dead Redemption 2 kan komme til Nintendo Switch 2 i år

Tidligere i år, midt i en strøm av Nintendo Switch 2-lekkasjer like før den offisielle avsløringsvideoen, hørte publikasjoner som Gamereactor de uunngåelige ryktene om de første Nintendo- og tredjepartsspillene som ville følge konsollen. Vi hørte om Cyberpunk 2077, Split Fiction, Final Fantasy VII og Elden Ring, titler som til slutt ble bekreftet under Nintendo Switch 2 Direct-presentasjonen i april. Men det var ett stort ryktet spill som vi hadde hørt om som likevel ikke var med på festen: Red Dead Redemption 2.

Og det har skjedd igjen. Gamereactor har hørt fra kilder nær Rockstar at det anerkjente Wild West open-world-opuset, som regnes som et av de beste videospillene noensinne, ikke bare er på vei til Nintendo Switch 2, men at det kan komme til den nye konsollen så snart som senere i år. Det samme har blitt hørt og er bekreftet på Nintendúo, og fra forskjellige kilder.

Dessuten vil RDR2 for Switch 2 ikke komme alene eller som et engangstiltak, men det er mulig at det kan komme samtidig, eller noe senere, som en oppdatering til spillet for nåværende generasjons maskinvare - en av de såkalte "neste generasjons oppgraderingsoppdateringene" som bringer grafikken og ytelsen til Red Dead Redemption 2 oppdatert for PS5 og Xbox Series X|S.



Du kan finne ut mer ved å lese vår opprinnelige anmeldelse av RDR 2, som vi kalte et "mesterverk", et "vendepunkt" og en "umiddelbar klassiker" tilbake i 2018.



Selvsagt kan planer endre seg, spesielt når vi snakker om noen turbulente år i spillbransjen og om et Rockstar og et Nintendo som også justerer tidsplanene sine. Med den nylige forsinkelsen av GTA VI til neste regnskapsår har det allerede vært andre rykter, for eksempel det nylige om GTA IV for PS4 og Switch 1 (etter tilpasningen av den første RDR), eller den påfølgende muligheten for at Switch 2-lageret blir redusert for kalenderåret. Vil GTA V og til og med GTA VI komme til Switch 2 etterpå?

Nintendo og Rockstar, Rockstar og Nintendo, to giganter som har samarbeidet sporadisk tidligere, men som tilfeldigvis er stjernene i de to største begivenhetene de neste tolv månedene (og ti dagene). De ser ut til å være bestemt til å forstå hverandre mer enn noen gang, og RDR 2 ville være det beste utgangspunktet. Hvis opplysningene stemmer, vil det allerede galoppere mot det nye hybridsystemet.