Elden Ring blir brettspill

Steamforged Games har annonsert at Elden Ring: The Board Game snart starter en kampanje på Kickstarter. Du kan spille enten alene, eller med opptil 3 venner, og det vil ikke være noen terninger med i spillet. Ikke så mye er kjent om brettspillet for øyeblikket, men mer informasjon er lovet i fremtiden, når Kickstarter-kampanjen starter.

Tidligere har Steamforged Games laget brettspill basert på Horizon: Zero Dawn, Resident Evil og Dark Souls.

"--- 1-4 'Tarnished' players will embark on a huge and varied adventure, visiting iconic locations and crossing paths with familiar enemies and characters.

The video game's characteristically challenging fights will be recreated by intelligent dice-free combat, requiring players to strategise and adapt their plans during each encounter — whether that be a lowly Godrick Soldier or the Grafted King himself."

From Softwares Elden Ring ble sluppet i februar i år, og du kan lese anmeldelsen vår av spillet her.