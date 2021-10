Elden Ring er FromSoftwares forsøk på å nå et bredere publikum

HQ

Det er ingen tvil om at Elden Ring blir et langt mer utfordrende spill en et gjennomsnittlig RPG, det er tross alt det utvikleren FromSoftware har brandet seg selv på gjennom årene. Samtidig med det, så later det til at dette blir studioets forsøk på å nå et bredere publikum enn før.

I et intervju med GamesIndustry sier Bandai Namcos Hervé Hoerdt at Bandai og From sammen ønsker å skape et bredere spill, som kanskje blir litt mer tilgjengelig.

"With Dark Souls, it went from a very competitive niche audience to something that went really broad. I wouldn't say mainstream, but it wasn't far from that. And the idea for Elden Ring is to bring an even bigger audience. It is super big for us. It is super big for From Software. We are working very closely with Japan. We have three people dedicated to the franchise over here across Europe. From Software and Bandai Namco has this desire to broaden the fanbase, so we have big ambitions for Elden Ring. But I feel what we are making is going to please a lot of people, and that's the most important thing. That is what we want. We're not just business people. We want to bring something fun and unique that will please millions of people."

Spillet befinner seg nå i den siste delen av utviklingen, og det ser ut til at studioet vil kunne nå den planlagte lanseringen den 21. januar.