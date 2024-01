Elden Ring får Steam-oppdatering, fansen tror DLC slippes snart

HQ

Elden RingDLC-seksjonen i Steam har nettopp fått sin første oppdatering på over ett år, og fansen tror at nyheter eller til og med en utgivelse er på vei.

Ifølge SteamDB har oppdateringen lagt til Unknown App 2778580 i DLC-seksjonen på Elden Ring. Spillets toårsjubileum nærmer seg med stormskritt, så det er mulig at en eller annen form for kunngjøring er i emning, men kanskje er det lurt å holde på hatten til det kommer noe offisielt fra FromSoftware.

Shadow of the Erdtree, spillets eneste utvidelse, ble avslørt bare dager etter den første årsdagen. Vi har nesten ikke fått noen informasjon siden da, bortsett fra at det jobbes med den, så forhåpentligvis kan vi i det minste få en oppdatering snart. Det er lite sannsynlig at vi får en fullstendig utgivelse, ettersom tidligere informasjon tyder på at utvidelsen ikke forventes å lanseres før i slutten av mars i år.

Tror du at en Elden Ring DLC-utgivelse er nært forestående?