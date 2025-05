Elden Ring blir film regissert av Alex Garland

HQ

Tidligere denne måneden delte vi et rykte om at Alex Garland (Ex Machina, Civil War og Warfare) skulle regissere en Elden Ring -film med A24. Nettstedet som startet ryktet fjernet artikkelen kort tid etterpå, noe som vanligvis betyr at det er sant eller veldig feil. Det viste seg at det var førstnevnte.

Bandai Namco bekrefter at A24 samarbeider med Garland for å lage en Elden Ring-film. De får det til å høres ut som om filmen vil være en adaptasjon av spillet, så gjerne del din drømmecasting for Melina, The Tarnished, Malenia og andre elskede karakterer.