Elden Ring har blitt tegneserie

HQ

FromSoftwares Elden Ring ble utgitt i februar i år, og du kan lese Rubens anmeldelse her. Spillet er flott med en enorm verden, og det ble en umiddelbar hit, så det å utvide til andre medier også var bare et spørsmål om tid.

FromSoftwares moderselskap er Kadokawa, som er en av de største utgiverne av tegneserier i mangastil i verden. På grunn av dette har vi nå fått en tegneserie basert på spillet: ELDEN RING The Road to the Erdtree. Tro det eller ei, det er en komedie, og de to første er gratis å lese. De heter "You Thought This'd Be Serious, Didn't You?" og "Probably Maiden". Neste nummer kommer ut 19. september, både på engelsk og japansk.

Tegneserien er laget av Nikiichi Tobita, skaperen av A Cursed Sword's Daily Life.

HQ

Takk, PC Gamer