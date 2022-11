Elden Ring har nå solgt over 17 millioner eksemplarer

HQ

Det fortsetter å gå bra for Elden Ring, spillet solgte hele 12 millioner eksemplarer den første uken etter utgivelsen 25. februar, og i juni ble det rapportert at dette talet var oppe i 16,6 millioner. Ifølge Bandai Namcos seneste rapport nådde From Softwares anerkjente spill nok en milepæl 30. september da det hadde solgt hele 17,5 millioner eksemplarer. Det er selvsagt verdt å merke seg at dette er tall fra september og at det trolig har blitt noen flere eksemplarer siden den gang.

For de som håper på mer Elden Ring i en ikke altfor fjern fremtid, er det mye som tyder på at DLC kommer etter hvert. Ingenting er bekreftet av From Software eller Bandai Namco, men vi rapporterte tidligere at dataminere har funnet detaljer i kildekoden som sterkt tyder på at From Software har planer for Elden Ring i fremtiden.