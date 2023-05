Elden Ring har passert 20 millioner solgte eksemplarer

HQ

Etter lanseringen for over et år siden fortsetter FromSoftwares kritikerroste Elden Ring å sende tonnevis av eksemplarer til Bandai Namco. Som nevnt i en nylig investorrapport, etter oversettelse (takk, ResetEra), kan vi se at RPG nå har overgått milepælen 20.5 millioner solgte eksemplarer.

Rapporten sier: "Gjentatt salg av eksisterende titler som "Elden Ring" var sterkt, spesielt utenlands, og verdensomspennende salg nådde 20.5 millioner. Nye verdensomspennende titler fikk en treg start, men mindre og mellomstore produkter utviklet seg jevnt og trutt."

Som en oppfølging av dette gir Bandai et innblikk i hvordan de forventer at Elden Ring -salget vil falle fremover: "Vi forventer en tilbakegang i gjentatt Elden Ring -salg, som ga et spesielt stort bidrag til det foregående året."

Dette vil sannsynligvis endre seg i fremtiden, ettersom Shadow of the Erdtree utvidelse har blitt lovet for spillet, noe som betyr at spillerne vil være på vei tilbake til Lands Between en gang nedover linjen.