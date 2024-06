Elden Ring har solgt 25 millioner eksemplarer

HQ

Det er nå ni dager til lanseringen av Elden Ring sin Shadow of the Erdtree-utvidelse, og hypen rundt den har tilsynelatende ført enda flere spillere til FromSoftwares fantastiske spill.

Bandai Namco og utviklerne har kunngjort at Elden Ring har solgt mer enn 25 millioner eksemplarer. Dette betyr at antall spillere har vokst med 2 millioner siden februar. Det blir interessant å se og høre hvor mange av disse som hopper inn i Shadow of the Erdtree.

Når kjøpte eller kommer du til å kjøpe Elden Ring, og vil du spille utvidelsen med en gang?