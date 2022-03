Elden Ring knuser Dark Souls med 12 millioner solgte eksemplarer

HQ

De amerikanske salgstallene for februar gjorde det fullstendig klart at Elden Ring har gjort det meget bra, men det viser seg at starten har vært fantastisk.

Utgiverne i Bandai Namco skriver nå at Elden Ring faktisk har solgt over 12 millioner eksemplarer allerede. For å sette dette i perspektiv tok det fire år før Dark Souls III solgte over 10 millioner eksemplarer og ett år for Sekiro: Shadows Die Twice å passere 5 millioner. Dermed kan du være helt trygg på at selskapet bønnfaler FromSoftware om å lage en oppfølger.