Elden Ring kommer til Nintendo Switch 2

Nintendo har samlet seg gjennom en liste over AAA-spill fra tredjeparter som kommer til Nintendo Switch 2 på et tidspunkt, enten ved lansering eller like etter. Som en del av det, Bandai Namco og FromSoftware dukket opp for å merke seg at Elden Ring endelig kommer til en Nintendo-enhet, alt som en del av en ny Tarnished Edition.

Ingen dato for Elden Rings Switch 2 -debut er gitt ennå, men uten tvil vil det være relativt kort tid etter Switch 2s lansering for å plukke opp hypen rundt spillet etter Nightreigns lansering i slutten av mai.