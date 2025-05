Elden Ring: Nightreign gir oss vår hittil mest saftige titt med ny oversiktstrailer

HQ

Elden Ring: Nightreign FromSoftware har nettopp fått sin hittil lengste trailer, som gir oss en oversikt over alle aspekter av FromSoftwares flerspiller-spin-off. Siden dette foregår i et alternativt univers til hovedspillet, med noen ting du kanskje vil kjenne igjen, og andre du helt sikkert ikke vil, har Bandai Namco gitt oss en nyttig oversikt over hva som tilbys.

Traileren går gjennom verdenen, karakterene, tilpasningsmulighetene, historien og selvfølgelig sjefene. Det er åtte spillbare karakterer å velge mellom, i tillegg til åtte Night Lords å ta ned, så det er nok av variasjon å velge mellom, spesielt når du legger til våpen, bygg og mer.

Som vi skrev i forhåndsvisningen vår, er det tydelig å se fra denne oversiktstraileren at dette spillet handler mer om kampene enn noe annet. Hver gang du løper, kaster du deg ut i kamp mot gamle og nye fiender, men via Roundtable Hold kan du lære mer om verden og plukke opp et og annet sidemål for å fullføre karakteroppdrag.

Sjekk ut alle de nye detaljene i traileren nedenfor. Elden Ring: Nightreign lanseres til PS5, PS4, PC og Xbox Series X/S den 30. mai.