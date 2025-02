Elden Ring: Nightreign lanseres 30. mai

HQ

Den frittstående Elden Ring-spin-offen Elden Ring: Nightreign har en utgivelsesdato. Elden Ring: Nightreign ble først avslørt på The Game Awards, og vil være klar for utgivelse 30. mai 2025.

Spillet er et samarbeidsspill for tre spillere eller solospill der du prøver å ta ned en av åtte Lords of Night. Spillet har en mer fartsfylt spillestil som fokuserer på kamp, og du trenger ikke å bygge en karakter ettersom du kan velge mellom åtte klasser.

En av de spillbare klassene, Wylder, er med i spillets Collector's Edition i form av en 25 cm stor statue. Collector's Edition inkluderer også DLC til spillet som lanseres etter utgivelsen, en kunstbok, 8 Nightfarers-kort, en stålbok og et digitalt lydspor. Seekers Edition kommer med det digitale lydsporet og en digital kunstbok, i tillegg til steelbook og DLC. Deluxe-utgaven kommer med DLC, digital kunstbok og mini-lydspor, og Standard Edition kommer med hele spillet alene. Grunnspillet er priset til £34.99, det samme som Elden Rings DLC Shadow of the Erdtree.

Elden Ring: Nightreign vil være tilgjengelig på Xbox One, PS4, PS5, Xbox Series X/S og PC den 30. mai. Sjekk ut forhåndsvisningen og intervjuet vårt hvis du vil lære mer om spillet.