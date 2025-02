Elden Ring: Nightreign og Avowed er overskriften på den siste episoden av The Gamereactor Show

HQ

Det har allerede vært en veldig, veldig stor uke for videospillfans, da det i går ble arrangert en State of Play showcase som inneholdt massevis av avsløringer og kunngjøringer, og i dag kommer Obsidians Avowed - selv om spillet offisielt lanseres neste uke etter en femdagers periode med tidlig tilgang som bare er tilgjengelig for de som kjøper en dyrere variant av spillet ... Dette er likevel på toppen av å høre mer om Elden Ring: Nightreign, et spill som vi nylig hadde sjansen til å spille en massiv del av og fortelle deg alt om i en lang forhåndsvisning.

Men vi går et skritt videre nå, for i den siste episoden av The Gamereactor Show har Alex og jeg satt oss sammen for å diskutere Nightreign og hvorfor dette er et av de mest uortodokse spillene vi noensinne har sett utviklet av FromSoftware. Alex forklarer sitt inntrykk av tittelen, og dette er alt etter at vi har snakket om Avowed og hvorfor lanseringstidspunktet midt i flere andre store RPG-er ikke er noe å bekymre seg for.

Sjekk ut den 42. episoden av The Gamereactor Show nedenfor eller på Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music/Audible eller Spreaker.