Elden Ring: Nightreigns DLC ble ved et uhell avslørt tidlig

Elden Ring: Nightreign kunngjorde bare utgivelsesdatoen i forrige uke, og likevel vet fansen allerede mer enn de forventet om kommende DLC for spillet. Vi visste at DLC kom så snart vi så forhåndsbestillingene gå live, ettersom Deluxe Edition og over inneholder DLC, men en glipp på spillets Steam-side forteller oss mer.

Mens vi kunne ha gjettet at dette ville være tilfelle, men som PC Gamer bekrefter, betyr dette at vi har mer Nightreign på vei. Mens vi vil ha åtte karakterer og bosser i spillet ved lansering, betyr mer av begge deler flere måter å tygge gjennom et løp i denne nye roguelike, og flere fiender å slå på slutten.

Med tanke på at FromSoftware trekker inn bosser fra sine tidligere spill i tillegg til å lage nye i Nightreign, vil vi kanskje se flere gamle favoritter komme tilbake for å sparke oss i ræva. Elden Ring: Nightreign lanseres kanskje i mai, men vi har allerede hatt en sjanse til å spille spillet, og du kan finne ut mer om det her.