Elden Ring passerer 30 millioner spillere Å si at mange mennesker har hatt glede av tiden i The Lands Between er kanskje en underdrivelse.

HQ FromSoftware har nettopp kunngjort nok en fantastisk bragd av sitt anerkjente og svært suksessrike rollespill Elden Ring. Den populære tittelen har nå passert den enorme milepælen på over 30 millioner spillere, noe som er en spesielt imponerende statistikk fordi spillet først ble lansert i 2022, og fordi enspiller-spill har en tendens til å nå lavere spillertall enn flerspilleralternativer. Som bekreftet på X, sier FromSoftware: "Kjære Tarnished, vi er dypt takknemlige for din varige hengivenhet. Måtte din vei for alltid bli ledet av gullets nåde." Det er ingen tvil om at Elden Ring også har en stor måned i mai, ettersom Elden Ring: Nightreign debuterer i slutten av måneden, og vi kan nok forvente en viss tilstrømning av spillere.