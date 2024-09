Elden Ring-patch gjør sistebossen i Shadow of the Erdtree noe lettere

HQ

Ved utgivelsen av Shadow of the Erdtree-utvidelsen for Elden Ring i juni, tok mange spillere umiddelbart sikte på spillets vanskelighetsgrad nok en gang. De syntes det var vanskelig å slå hvilken som helst boss, ikke minst sistebossen i utvidelsen, og satte spørsmålstegn ved FromSoftwares design.

Det ser ut til at selv FromSoftware er villig til å innrømme at de kanskje har gått for langt med Consort Radahn. Den Scarlet Rot-fylte generalen vi møter i Caelid er bare en skygge av seg selv, men i Shadow of the Erdtree kjemper vi mot Radahn i sin fulle styrke, som har vist seg å være vår største utfordring hittil.

I en ny oppdatering har Radahn imidlertid blitt nedjustert. Det er gjort endringer i bevegelsestimingen (spesielt en langsommere Cross Slash) og skadeeffekten hans. Han vil også ha mindre rekkevidde på sine ikke-fysiske angrep, og vil ikke gjøre like mye utholdenhetsskade.

Synes du dette er rettferdig? Slo du Radahn før oppdateringen?