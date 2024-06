Elden Ring: Shadow of the Erdtree

HQ

HQ

Jeg vet ikke om Miyazaki løy med vilje da han i et intervju uttalte at Shadow Realm, der Shadow of the Erdtree-utvidelsen finner sted, er omtrent like stort som Limgrave-området fra Elden Ring. For i denne dystre nye verdenen, der det enorme, sykelig utseende Scadutree er et konstant symbol på verdens uorden og forfall, vil din Tarnished utforske vidt forskjellige biomer og to nye eldre fangehull - begge noe av FromSoftwares beste arbeid hittil.

Når det gjelder hvor mye landmasse du kan ri over på vår favoritthest Torrent, er Shadow Realm ikke i nærheten av hovedspillets størrelse. På den annen side representerer den nye verdenen en annen, og etter min mening langt mer engasjerende, tilnærming til design av åpne verdener, der den begrensede landmassen oppveies av et utpreget vertikalt og langt mer innholdsmettet design. Overalt hvor du går, vil det være forlokkende landemerker å sette kursen mot - mørke festninger og slott med tårn og spir som slynger seg mot himmelen, dype kløfter med glitrende elver og mørke skoger, og et gigantisk, taggete fjell som du bare vet er hjem til en dødelig drage. Men det er ikke alltid like enkelt å komme seg til disse landemerkene. Riktignok er det ofte tydelige hovedveier å følge, men mer enn noen gang i hovedspillet må du lete etter små, tilsynelatende ubetydelige sideveier og grotter, og holde et skarpt øye med små avsatser å klatre opp eller falle ned langs bratte skråninger og dype kløfter.

Etter hvert som du utforsker og kartlegger verden, kommer du garantert til å støte på flere gylne kors som markerer hvor guden Miquella befinner seg. Det er den empatiske broren til krigsgudinnen Malenia som du og en håndfull nye, gåtefulle figurer prøver å finne. Blant disse er Leda, en av Miquellas mest lojale tilhengere, Freya, en gladiatorlignende kvinne som har kjempet sammen med general Radahn, og den eldre og kloke Ansbach, som står i Lord Moghs tjeneste selv etter hans død. Historien er kryptisk som alltid, men i likhet med hovedspillet har verdenen en mytologisk tyngde som motiverer deg til å prøve å avdekke motivene til de ulike halvgudene og helgenene og deres usynlige kosmiske påvirkninger.

Dette er en annonse:

Det ville ikke vært et FromSoftware-produkt hvis ikke utforskningen av en intrikat, vidstrakt verden gikk hånd i hånd med utallige intense kamper, og Shadow of the Erdtree er ikke noe unntak. Det er med god grunn at inngangskravet til utvidelsen er å ha beseiret sjefene Radahn og Mogh i hovedspillet, og at det anbefales å reise til Shadow Realm på rundt nivå 150, ettersom det er her de mest dødelige motstanderne dine Tarnished vil møte på lur.

Et av høydepunktene ved å utforske et nytt FromSoftware-spill er etter min mening å møte ukjente sjefer, så ikke bekymre deg, jeg skal ikke røpe dem. Jeg kan imidlertid fortelle deg at noen av sjefene er blant de mest filmatiske FromSoftware noensinne har laget, og at de vil presse ferdighetene dine til det ytterste. Jeg vil til og med våge å påstå at en av dem (valgfri) er på Malenia-nivå, mens den siste sjefen er enda mer utfordrende. Og når det gjelder den siste sjefen, må jeg ærlig innrømme at FromSoftware har gått over streken. Jeg tok meg selv i å bryte ut i latter over hvor lite pusterom jeg hadde mellom sjefens uopphørlige dødelige angrep - alle med enorm rekkevidde og sprutskade.

Dette er en annonse:

Så ikke skam deg for å ta all den hjelpen du kan få. Masochister insisterer kanskje på å avstå fra Spirit Ashes, men det føles virkelig som om hver eneste sjef er designet for at du skal bruke dem flittig. I tillegg er det avgjørende at du utforsker Skyggeriket grundig på jakt etter nye oppgraderingsmaterialer som kalles Scadutree Fragments og Revered Spirit Ashes. Førstnevnte øker din egen skade og reduserer samtidig hvor mye du tar fra fiender, mens sistnevnte gjør det samme med åndeasken din. Disse har bare effekt inne i Skyggeriket, og gjør ikke hovedinnholdet i spillet mindre interessant. Det er min sterkeste anbefaling at du oppgraderer din Tarnished så ofte du kan, for selv med en nesten fullt oppgradert karakter dreper normale søppelmobber meg på noen få treff.

Spirit Ashes og nye oppgraderingsmaterialer er selvfølgelig ikke det eneste som vil hjelpe deg med å overvinne de mange farene i Shadow Realm. En myriade av nye våpen og magi venter på å bli funnet, og er et av høydepunktene i utvidelsen. Med hele åtte nye våpenkategorier og en mengde tillegg til de eksisterende, finnes det noe for alle tenkelige typer spill, selv om noen er mer populære enn andre. Det er nesten umulig for meg å velge et favorittvåpen fordi jeg er en stor fan av så mange av de nye tilleggene: Brutale Great Katanas, elegante Light Greatswords, huggende Wolverine-klør, kasteøkser, Messmers flammende spyd og ikke minst de nye kampsportvåpnene som gjør at du kan levere knyttnever, nyreslag og flygende spark uansett hvor tung rustning du har på deg.

Akkurat når du tror du har funnet drømmevåpenet ditt, snubler du over et nytt som du bare må prøve. Og det kommer til å skje igjen og igjen, og det er derfor du kommer til å besøke Renalla ofte - karakteren i hovedspillet som lar deg respec. Derfor er det litt frustrerende at respec-materialet Larval Tears fortsatt er en begrenset ressurs. På den lyse siden vil utvidelsen at du skal eksperimentere med de mange nye våpnene, og er ekstremt generøs med å dele ut materialer for å oppgradere våpen.

Jeg har allerede nevnt den tettere utformingen av den åpne verdenen, men det ville være synd å ikke også nevne de nye eldre fangehullene. Mens det første av de to, kalt Belurat, Tower Settlement, "bare" er et bunnsolid fangehull på nivå med de i hovedspillet, er det andre eldre fangehullet, Shadow Keep, et av de beste fangehullene FromSoftware noensinne har skapt. Denne dystre festningen er sømløst integrert i verdenen med flere innganger og utganger, og kombinerer de beste elementene fra utviklerens tidligere middelalderslott, tårn og biblioteker med massevis av nervepirrende plattformspill og et engasjerende nytt konsept som går ut på å tømme et oversvømt distrikt.

Det skader ikke at de nye fangehullene (så vel som selve Shadow Realm) er visuelt fantastiske. Til tross for at det kjører på samme teknologi som det nå over to år gamle Elden Ring, vil du beundre den storslåtte arkitekturen og de fantastiske utsiktspunktene. Det er verdt å merke seg at til tross for det dystre navnet, byr Shadow Realm også på lyse og svært eventyrlige områder som ligner på Liurnia of the Lakes fra hovedspillet. I den andre enden av spekteret har vi et utpreget Bloodborne-inspirert skrekkområde, som jeg vil anbefale deg å spille med ørepropper.

Jeg har tydeligvis vanskelig for å få armene ned over Shadow of the Erdtree. FromSoftware har ikke funnet opp seg selv på nytt med utvidelsen, men jeg synes de har skapt sitt beste innhold hittil, både fra et estetisk og, enda viktigere, et designmessig synspunkt. Jeg er en stor fan av den mindre, men langt mer vertikale og innholdsrike åpne verdenen, som inkluderer et ekstremt oppslukende eldre fangehull, noen av de mest filmatiske sjefene i utviklerens historie og et vell av kule nye våpen. For rundt £35 får du en utvidelse som er bedre og mer innholdsrik enn de fleste fullprisspill. Det er imidlertid viktig å understreke at utvidelsen definitivt ikke er for alle. Ikke bare har den ganske strenge inngangskrav, den er også kompromissløst designet for Souls-veteraner. Hvis du ble frustrert over vanskelighetsgraden i hovedspillet, bør du kanskje spørre deg selv om dette er noe for deg. Hvis du elsker nervepirrende utforskning og intense bosskamper som presser deg til det ytterste, vil du få en opplevelse uten sidestykke.