Elden Ring: Shadow of the Erdtree-gameplay bekrefter lansering i juni

FromSoftware er kjent for å lage gode utvidelser til spillene sine. Kombiner dette med at Elden Ring er en utrolig suksess både kritisk og kommersielt, og det er ganske forståelig at mer enn 300 000 av oss så på den 30 minutter lange nedtellingen for Shadow of the Erdtrees spilltrailer. Jeg tror vi alle synes traileren var verdt å vente på.

Ikke bare bekrefter spilltraileren at Elden Ring: Shadow of the Erdtree lanseres 21. juni. Vi får også se noen av de splitter nye fiendene som venter i det nye området kalt The Land of Shadow, og det er allerede åpenbart at mange av dem vil være svært minneverdige. Heldigvis får våre Tarnished også nye våpen, våpenferdigheter, magi og utstyr til å ta knekken på disse truslene før vi tilsynelatende må beseire Miquella, Malenias tvillingbror.