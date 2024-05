Elden Ring: Shadow of the Erdtree sin historietrailer vekker en eldgammel ondskap

HQ

Bandai Namco avduket for noen minutter siden historietraileren for Shadow of the Erdtree, som vil være den eneste DLCen for Elden Ring. FromSoftware har jobbet med dette nye innholdet for sitt open world-spill i lang tid, og det ser ut til at det vil leve opp til (om ikke overgå) det originale spillet.

Dette eventyret vil ikke være for nybegynnere, for for å komme inn i den nye Shadow of the Erdtree-historien må du ha beseiret Blood Lord Mogh-bossen i ditt eget spill. En tøff fiende, men han blekner absolutt i forhold til kraften til Messmer, den antatte endelige bossen i utvidelsen.

Dette klippet forhåndsviser retur av en eldgammel ondskap, en som forseglet skjebnen til Malenias bror Miquella, hvis tilhengere smidde navnet Tarnished. Ta en titt nedenfor, og la oss få vite om du er klar for utfordringen som starter 21. juni på PC, Xbox og PlayStation.