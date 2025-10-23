Elden Ring: Tarnished Edition for Nintendo Switch 2 forsinket til 2026

HQ

Selv om det ser ut til at de som var i stand til å prøve Elden Ring for Nintendo Switch 2 på nylige arrangementer, snakker om en markant forbedring i ytelsen, er vi fortsatt såre over tilstanden vi ble kjent med Tarnished Edition i under Gamescom. En versjon som aldri burde ha blitt offentliggjort, og som viste at den elskede GOTY-en fra 2022 var praktisk talt uspillbar på Nintendos nye konsoll, slik vi reflekterte i våre første inntrykk.

Vi må definitivt ikke ha vært de eneste som klaget, for utviklingsteamet har jobbet siden den gang for å forbedre spillets ytelse. For å få det i en akseptabel tilstand til lanseringen måtte vi dessverre utsette det.

Nå er det offisielt, og den offisielle Elden Ring -kontoen på X bekrefter det Elden Ring: Tarnished Edition vil bli utgitt i 2026. I en veldig formell tekst ber teamet fansen om unnskyldning for at de ikke rakk utgivelsen i år, og takker dem for støtten. Det er ikke satt noen ny utgivelsesdato for spillet på dette tidspunktet, selv om vi håper det vil bli gitt at GTA VI fortsatt er planlagt til mai neste år.

Har du planer om å spille Elden Ring på Nintendo Switch 2?