Førsteinntrykk med Elden Ring: Tarnished Edition: Katastrofen truer i The Lands Between

Det har virkelig vært smertefullt for meg å se en av deres mest etterlengtede titler (og et av de mest etterspurte spillene av spillere på Nintendo Switch 2) ikke lykkes i stor grad på det som er satt til å være den mest allsidige konsollen gjennom tidene. Du har kanskje hørt eller lest de siste dagene at Elden Ring har problemer på Nintendo Switch 2. Det er helt sant, men bredden i den setningen går lenger enn det.

Jeg var en av de heldige som fikk teste og analysere Elden Ring, oppdage dets hemmeligheter før alle andre og gråte av frustrasjon over å bli nådeløst banket av utfordringene og sjefene. Og samtidig ble jeg tvunget i kne av det jeg mener er et av de beste spillene i den nåværende konsollgenerasjonen, til og med i den forrige, om enn med visse lisenser på grunn av kraften det krever. Dets skjønnhet når det gjelder kunstdesign matches bare av den enorme tekniske utfordringen med å få dette spillet, med svært få lasteskjermer, til å opprettholde en balanse mellom kamp basert på presisjonskontroller og karakter- og fiendebevegelse. Kort sagt, Elden Ring fortjener ikke det som skjer med dets fremtidige hjem på Nintendos nylig lanserte konsoll.

Som du kanskje har skjønt, tilbrakte jeg to og en halv time i kø og ventet på å få prøve Hollow Knight: Silksong i omtrent 15 minutter. På det tidspunktet hadde jeg sjansen til å holde plassen min i køen av utallige fans for å snike meg bort og nærme meg den lille boden som Bandai Namco hadde satt opp i området for å ta en titt på spillet. "Kanskje jeg til og med kan slå den første sjefen", tenkte jeg. Men da jeg fikk tak i Nintendo Pro Controller 2 og forberedte meg på å spille Elden Ring: Tarnished Edition i Dock, begynte problemene. Selv uten å forlate krypten eller komme til Limgrave, stemte ikke knappene jeg trykket på med det jeg så på skjermen. Jeg trykket på rulleknappen, og det tok omtrent et sekund før figuren adlød kommandoen. Nesten et sekund. Hvis du noen gang har spilt Souls, kan du allerede fornemme at noe ikke stemmer her. Jeg prøvde i tutorial-området forskjellige angrep, unnvikelser, war ash-ferdigheter og hadde til og med tid (fordi alle ville spille Silksong og knapt la merke til det Elden Ring) til å prøve et par forskjellige karakterer. Ikke noe av det. Kontrollmisforholdet var til stede i begge tilfeller. Jeg begynte å få et panikkanfall.

Det finnes spill som ser ut til å føles bedre i Nintendo Switch 1 håndholdt modus, så jeg trodde Elden Ring: Tarnished Edition ville være et av dem. Men da jeg skulle møte monsteret som må drepe deg for å sende deg til opplæringsområdet, ble jeg knust. Bildedråpene var ikke bare iøynefallende, de gjorde spillet helt uspillbart på Nintendo Switch 2. Når bildet forblir statisk, kan du skimte at skjønnheten i det gylne treet er der, men så snart du trykker på løp-knappen eller snur kameraet, blir denne Tarnished Edition en ufullstendig eller rett og slett dårlig laget port som ikke engang burde eksistere.

Jeg ba personalet om å få lov til å ta opp et glimt av spillskjermen, som med alle de andre spillene på Nintendo-standen, slik at jeg kunne gi videobevis på inntrykkene mine, men Bandai Namco nektet de få tilstedeværende journalistene muligheten til å gjøre det.

Så jeg har ingen videobevis for å overbevise deg om mine ord, men hør på meg: Hvis du virkelig vil spille Elden Ring og/eller Shadow of the Erdtree, så gjør det, du har en av de beste spillopplevelsene du kan finne i dag. Men vær så snill å ikke engang tenke på å prøve det på en Nintendo Switch 2. Du vil bli den største skuffelsen i ditt liv, slik jeg har blitt.

