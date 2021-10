Elden RIng utsatt til februar

HQ

Det virket som om 2022 ville starte ekstremt bra da FromSoftware ga oss den første gameplaytraileren fra Elden Ring i sommer og samtidig fortalte at spillet skulle lanseres den 21. januar om alt gikk som planlagt. Som 2020 og 2021 har vist går ting sjelden som planlagt i disse dager.

Nå forteller det japanske selskapet at det har bestemt seg for å utsette Elden Ring til den 25. februar siden de trenger ekstra tid for å finpusse alt i spillet som følge av det ekstra fokuset på dybde og frihet.

Tiden får vise om Horizon Forbidden West, Dying Light 2 Stay Human, Destiny 2: The Witch Queen, Saints Row, Sifu eller noen av de andre spillene med lansering i februar også utsettes som følge av dette.

Den gode nyheten er at det vil holdes en lukket nettverkstest på konsollene i november, så ønsker du å være en av de første som får prøve det etterlengtede spillet kan du melde din interesse her.