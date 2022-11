Elden Ring-brettspillet viser flere detaljer i Kickstarter-trailer

HQ

Steamforged Games Ltd, selskapet bak Elden Ring: The Board Game, har gitt ut en Kickstarter-trailer for prosjektet, som gir et dypere blikk på den foreslåtte brettspillopplevelsen.

Traileren viser frem noen figurmodeller, kortdesign og gir et innblikk i hvordan kampene vil bli håndtert i spillet, som helt sikkert vil bli produsert ettersom det har overgått målet med nesten 15 ganger det tiltenkte beløpet.

Prosjektet har mottatt 26 024 450 millioner kroner i støtte fra 8 852 backere, og siden Kickstarteren forblir åpen i fire dager til, frem til 2. desember, er det fortsatt tid for disse tallene å vokse enda mer.

Uansett, når brettspillet debuterer en gang i mai 2024, vil det være spillbart for 1-4 spillere, være designet for alderen 14 år og oppover, kreve minst to timer for å fullføre én økt, og ha en kampanje som er designet for å ta rundt 90 timer totalt.

