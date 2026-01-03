Elden Ring- og Dark Souls-regissør Hidetaka Miyazaki mener FromSoftware ikke oppfant Soulslikes

HQ

Enten du elsker dem eller hater dem, har det vært vanskelig å unngå Soulslikes de siste årene. Tredjepersons action-RPG-spill som legger vekt på vanskelige kamper og lærdom gjennom nederlag, ser ut til å ha oppstått som følge av suksessen til FromSoftwares Souls-spill, men regissør Hidetaka Miyazaki, som står bak Dark Souls og Elden Ring, vet ikke om vi bør tilskrive begrepet til hans kreasjoner.

"Jeg vet at vi har fått æren [for å ha funnet opp begrepet 'Soulslike'], men når det gjelder spilldesignet er denne ideen om å ha død og læring som en del av spillets kjernesyklus noe som spillpublikummet kanskje var klar for", sa han til Game Informer, og antydet at noen ville ha kapitalisert på ideen etter hvert.

"Det vi oppdaget, var at det er greit å lage spill med døden som en del av spillets kjernesyklus, og svaret vårt traff tilfeldigvis ulike målgrupper", sa Miyazaki om Souls-spillene og deres opprinnelse. "FromSoftwares DNA og vår spilldesign overlappet med det som kanskje manglet på markedet."

Det er høyst usannsynlig at folk vil droppe begrepet Soulslike nå, men det er interessant å se Miyazaki innta en ydmyk tilnærming når han blir spurt om begrepets opprinnelse. Kanskje noen utviklere ville ha utnyttet vanskelighetsgraden på samme måte som i Souls-spillene, men få kunne ha gjort det like bra som FromSoftware.