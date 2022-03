Elden Ring-skaperen beskriver utviklingen som "en ikke særlig hyggelig tid"

HQ

Etter en strålende lansering har Elden Ring allerede sementert seg som kandidat til årets spill, noe som er desto mer imponerende ettersom det først ble utgitt i februar. Det er det høyest rangerte spillet på Xbox Series og PS5 ifølge Metacritic, og er et av de høyest rangerte spillene gjennom tidene med en poengsum på 96/100 (lå på 98/100 i starten).

Med det sagt kan det kanskje komme som en overraskelse at regissør Hidetaka Miyazaki følte seg engstelig og at utviklingsperioden opp mot lanseringen ikke var så hyggelig for studioet, som han avslører i et nytt intervju med Famitsu (oversatt av VGC):

"It's the same for all past titles, not just this one, but it's not a very pleasant time. I'm sure I'm relieved, but I'm more anxious about it. I never get used to it. It was expected from the beginning that this work would be the largest scale ever.".

Resultatet ble imidlertid fremragende og FromSoftware tilbød faktisk lønnsøkninger til nesten alle ansatte.