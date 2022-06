Elden Ring-skapernes neste spill er snart ferdig

HQ

Til tross for at FromSoftware vanligvis gir oss veldig gode spill er de sannelig raske også. Det tok bare ett år mellom Dark Souls II og Bloodborne, ett år mellom Bloodborne og Dark Souls III, tre år fra Dark Souls III til Sekiro: Shadows Die Twice og deretter tre nye år til årets Elden Ring. Det kan virke som om vi ikke må vente tre år på det neste spillet fra dem heller.

I et intervju med 4Gamer sier nemlig Elden Ring-regissøren Hidetaka Miyazaki at det neste spillet fra FromSoftware er i siste fase av utviklingen. Dette gir mening siden Miyazaki-san og gjengen lenge har sagt at fire spill har vært under utviklingen siden 2016. Siden den gang har vi fått Déraciné, Sekiro: Shadows Die Twice og Elden Ring, så nå mangler vi bare det fjerde som tydeligvis har vært jobbet på i større eller mindre grad i seks år. Dermed trenger vi nok ikke å vente lenge på avdukingen av det lenge ryktede Armored Core-spillet.