Eldre Battlefield-spill vil avslutte online-tjenester i november

Battlefield 3 og Battlefield 4 blir ofte sett på som to av de beste titlene i Battlefield-serien. I sin tid var det mye mer debatt rundt hvilket skytespill som var best: Call of Duty eller Battlefield? Jeg var en stolt forsvarer av sistnevnte leir i noen tid, med sine ødeleggbare miljøer og massive kamper.

Siden den gang har den debatten virkelig avtatt, men folk elsker fortsatt de gamle spillene. Til tross for dette kunngjorde EA nylig via Battlefield Comms at online-tjenestene for Battlefield 3, 4 og spin-off Battlefield: Hardline ville stenge ned fra 7. november. Du vil ikke kunne kjøpe disse spillene på Xbox 360 og PlayStation 3 fra og med 31. juli.

Det er viktig å understreke at spillene og nettjenestene deres fortsatt vil være tilgjengelige for PC, men de som bruker konsoll, må enten migrere eller rett og slett klare seg uten i nær fremtid.