Eli Roth tilskriver COVID som en årsak bak Borderlands' fiasko

HQ

Vi gikk gjennom en fase der dataspillfilmer var ganske gode, men dette ble ikke gjentatt i det hele tatt i fjor da Eli Roths Borderlands debuterte på kino. Filmen ble en enorm flopp kommersielt, og verken kritikere eller fans så ut til å finne mye, om noen, glede av å se filmen heller, så mye at filmen per i dag har en ynkelig anmelderrating på 10 % på Rotten Tomatoes og en bedre, men fortsatt ikke fantastisk publikumsscore på 49 %.

Denne fiaskoen må tilskrives en mengde årsaker, og for regissør Roth var den globale pandemien et slikt problem, med COVID beskrevet som en av grunnene til at filmen ikke kom sammen.

Roth uttalte følgende i podcasten The Town: "Jeg ville jobbet med Lionsgate igjen, jeg ville bare ikke jobbet under de omstendighetene, og jeg tror ingen av oss, ingen av oss forutså hvor komplisert det ville bli med covid.

"Ikke bare når det gjelder det vi filmer, men så må du gjøre pick-up-opptak eller reshoots, og du har seks personer som alle er på forskjellige sett, og hvert eneste av disse settene blir stengt fordi byene har åpnet seg, og nå er det et COVID-utbrudd, og det var bare... vi kunne ikke forberede oss i et rom sammen, jeg kunne ikke være sammen med stuntfolkene mine, jeg kunne ikke gjøre pre-vis, alle var spredt over hele stedet.

"Du kan ikke forberede en film i den skalaen over Zoom, og jeg tror vi alle trodde vi kunne få det til, men vi fikk oss litt i ræva."

Selv om COVID er en god og forståelig grunn til at en film blir påvirket, bør det bemerkes at Borderlands ikke var den eneste filmen som ble påvirket av pandemien, ettersom filmer som Mission: Impossible - Dead Reckoning også led av utbruddet, men likevel klarte å komme sammen veldig bra...