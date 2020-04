Elijah Wood besøkte en tilfeldig spillers Animal Crossing-øy for å selge neper

Animal Crossing: New Horizons er et sånt spill man får lyst til å spille når en alvorlig pandemi raser utenfor vinduet. Skuespillere har som kjent ikke mye å ta seg til i disse dager, så det er kun naturlig at også de spiller for å holde seg underholdt, og det ga oss denne gøyale situasjonen.

Som Polygon skriver ble Twitter-brukeren directedbyrian nylig kontaktet av selveste Elijah Wood, som ønsket å besøke brukerens øy i Animal Crossing: New Horizons for å selge neper til en god pris.

Han var også ganske høflig under besøket, og stilte opp til digitale bilder, og hadde pene ord til overs for brukerens øy. Du kan se noen bilder fra hendelsen nedenfor.