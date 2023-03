Elijah Wood er åpen for å komme tilbake som Frodo i fremtiden

HQ

For et par uker siden rapporterte vi at Andy Serkis, som spilte Gollum i The Lord of the Ring-filmene, ikke ville ha noe imot å komme tilbake som karakteren hvis den rette muligheten dukket opp. Han ikke er den eneste fra ringens brorskap som ønsker å gjøre dette heller, for Elijah Wood kunne forestille seg å gjøre det samme.

Wood spilte hovedpersonen Frodo i Peter Jacksons elskede trilogi (og gjorde også en kort retur i The Hobbit: An Unexpected Journey fra 2013), og da Extra spurte ham om han ville spille Frodo i en omstart eller andre fremtidige The Lord of the Rings-prosjekter svarte han:

"Omstart... Jeg vet ikke om det, men hvis det er flere filmer som potensielt involverer Frodo er jeg med."

Selv om alle forsøk på å komme tilbake til Peter Jacksons univers har svertet merkevaren i stedet for å legge til noe tror vi fortsatt det ville være spennende å se Elijah Wood som Frodo igjen. La oss håpe noen til slutt leverer et manus som kan fortsette historien om de stakkars hobbittene på en måte som gir mening.