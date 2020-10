Elimineringsrunden i vår store 2v2 CS:GO-turnering er nå i gang

Du ser på Annonser

Gamereactors store 2v2-turnering i Counter-Strike: Global Offensive, hvor det er mulighet for å vinne penger og fete premier fra HyperX, går nå inn i en avgjørende fase. Gruppespillet er nå over, og dermed har vi funnet de beste lagene fra hele Norden, nærmere bestemt 16. lag. Disse skal nå konkurrere i elimineringsrundene, hvor det er snakk om et vinn/forsvinn-format. Taper man, er man ute. Nå begynner det virkelig å bli spennende.

Om litt over en uke har vi funnet deltakerne til kvartfinalene, men innen da skal lagene ut i en blodig runde. Nedenfor finner du tidsplanen:

Eliminering 1:

29. oktober - 8. november

Kvartfinaler:

10. november - 15. november

Semifinaler:

17. november - 19. november

Bronzekamp:

20. november

Finale:

21. november

Og hva er premiene de kjemper om? De kan du se nedenfor.

1. plass:





€1000



To HyperX Truly Wireless Bundles (består av Cloud Flight S-headset, Alloy Elite 2-tastatur, Pulsefire Dart-mus og Fury Ultra RGB-musematte)



2. plass (til begge vinnerne):





HyperX Cloud Flight S-headset



Pulsefire Dart-mus



Fury Ultra RGB-musematte



3. plass (til begge vinnerne):





HyperX Cloud Flight S-headset



Du kan lese mer om turneringsformatet, reglene og alt annet på vår turneringsside. Repriser av de spesifikke kampene dukker opp løpende, så følg med på vår videofeed.